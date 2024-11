Bournemouth ukončil 32-zápasovú sériu Manchestru City

Londýn 3. novembra (TASR) - Anglická futbalová Premier League má po 10. kole nového lídra. Stali sa ním hráči FC Liverpool, ktorí v sobotu zdolali Brighton & Hove Albion 2:1 a využili zaváhanie Manchestru City. Sériový šampión podľahol na pôde AFC Bournemouth 1:2 a prehral dve súťažné stretnutia po sebe prvýkrát od septembra minulého roka. Liverpool je na čele tabuľky s 25 bodmi, o dva menej má Manchester City, pričom strata štvrtého Arsenalu sa vyšplhala už na sedem bodov.



Bournemouth navyše zaznamenal prvé víťazstvo v histórii proti City a ukončil mužstvu trénera Pepa Guardiolu 32-zápasovú ligovú sériu bez prehry. Domácich poslal do vedenia v deviatej minúte ghanský útočník Antoine Semenyo, na ktorého nadviazal po hodine hry brazílsky zakončovateľ Evanilson. Do hry o zisk aspoň bodu vrátil Cityzens chorvátsky obranca Joško Gvardiol a Bournemouth zachránila v závere žrď po zakončení nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda. "Nedokázali sme sa vyrovnať s intenzitou, ktorú predviedol súper, preto sme prehrali zápas," skonštatoval Guardiola, ktorého tím v stredu po rovnakom výsledku vypadol z Ligového pohára na ihrisku Tottenhamu Hotspur.



Ešte pred zaváhaním ManCity sa nepodarilo uspieť ani vicemajstrom z Arsenalu. "Kanonieri" prehrali vonku s Newcastlom United 0:1 po góle švédskeho útočníka Alexandra Isaka. Zdalo sa, že zakopnutiu sa nevyhne ani tretí ašpirant na zisk ligového titulu FC Liverpool. "The Reds" nevyšiel na Anfield Road prvý polčas, v ktorom inkasovali po strele tureckého obrancu Ferdiho Kadioglua. Brigton viedol po polčase 4:1 na strely do priestoru brány, no po zmene strán sa karta otočila. Liverpool pridal na ofenzívnej aktivite, hostí prestrieľal v pomere 7:1 a nepriaznivý vývoj otočil. Najskôr v 69. minúte zapadol do brány center Holanďana Codyho Gakpa, na ktorý naskakoval uruguajský útočník Darwin Nunez, no jeho pohyb iba pomýlil Barta Verbruggena. Holandský brankár bol bez šance aj o tri minúty neskôr, keď si loptu naviedol na ľavačku Egypťan Mohamed Salah a nekompromisne preklopil misky váh na stranu domácich.



"Potrebovali sme tento výkon v druhom polčase, pretože v prvom nás súper prestrieľal. Hostia boli lepší na lopte a agresívnejší bez nej. V druhom dejstve sa to všetko zmenilo a bolo to opačne," uviedol kouč Arne Slot, ktorého tím predĺžil domácu víťaznú sériu na päť duelov. Celkovo neprehrali hráči "The Reds" už 11 súťažných zápasov a v novom ročníku Premier League boli nad ich sily iba v 4. kole hráči Nottinghamu Forest.



Práve Nottingham sa v uplynulom ročníku iba tesne vyhol vypadnutiu do Championship, keď skončil na 17. mieste a prvý tím v zóne zostupu (Luton Town) zanechali zverenci trénera Nuna Espirita Santa iba o šesť bodov za sebou. Momentálne sa jeden z najstarších tímov anglickej histórie pod vedením 50-ročného Portugalčana raduje diametrálne odlišným výsledkom. Nottingham v tejto sezóne zdolal Liverpool (1:0), remizoval na pôde FC Chelsea (1:1) a na bod zo Stamford Bridge nadviazal v sobotu treťou výhrou za sebou proti West Hamu United (3:0). Hráči Forest sa tak dostali do prvej trojky prvýkrát od roku 1998, no Espirito Santo varuje pred uspokojením: "Teraz to ešte nič neznamená. Musíme pokračovať, pretože nás čaká dlhá sezóna. Určite je to pozitívny moment, ale mali by sme pokračovať ďalej."



Tím sa opiera najmä o góly novozélandského útočníka Chrisa Wooda, ktorý ich má na konte už osem, pričom viac nastrieľal iba najlepší strelec predošlých dvoch sezón Haaland (11). Woodovi sa to podarilo iba z 21 striel, čo podľa analytickej spoločnosti Opta znamená vysokú úspešnosť streľby (38,1 percenta). Vyššiu (38,5) má iba útočník Brentfordu Yoane Wissa, ktorý strelil päť gólov z 13 pokusov.