Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 13. august 2025Meniny má Ľubomír
< sekcia Šport

Bournemouth získal obrancu Diakiteho z Lille za 40 miliónov eur

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bournemouth prišiel v medzisezónnom období o viacero dôležitých hráčov z defenzívy.

Autor TASR
Bournemouth 13. augusta (TASR) - Klub anglickej Premier League AFC Bournemouth získal Bafodea Diakiteho z Lille za 40 miliónov eur. Dvadsaťštyriročný stredný obranca by mohol debutovať v novom drese v úvodnom zápase nového ročníka proti Liverpoolu, ktorý je na programe v piatok.

Bournemouth prišiel v medzisezónnom období o viacero dôležitých hráčov z defenzívy. Stredných obrancov Deana Huijsena a Iľju Zabarného, ľavého obrancu Miloša Kerkeza a brankára Kepu Arrizabalagu predal za približne 200 miliónov eur. Diakite má za sebou 107 zápasov za Lille, predtým pôsobil v Toulouse.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške