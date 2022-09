Bouwman vyhral 3. etapu Okolo Slovenska, v žltom zostal Černý

Spišská Nová Ves 16. septembra (TASR) - Holandský cyklista Koen Bouwman vyhral piatkovú 3. etapu 66. ročníka pretekov Okolo Slovenska. Jazdec tímu Jumbo-Visma triumfoval na 210 km dlhej trati z Detvy do Spišskej Novej Vsi pred Talianom Lucom Colnaghim (Bardiani) a krajanom Roelom Van Sintmaartensdijkom (VolkerWessels). Žltý dres celkového lídra si udržal Čech Josef Černý, ktorý skončil na štvrtom mieste.



Na cyklistov čakalo v najdlhšej tohtoročnej etape sedem horských prémií. Pokus o prvý útok prišiel ešte pred úvodnou rýchlostnou prémiou v Hriňovej, ktorá patrila lídrovi bodovacej súťaže Ethanovi Vernonovi, pričom domáci Matúš Štoček dostal krátko po štarte defekt.



Následne prišlo prvé stúpanie na Detviansku Hutu (4,5 km, 6,2 %) a hlavný balík sa začal zmenšovať. Horskú prémiu získal takisto líder vrchárskej súťaže Lorenzo Fortunato. V prvej časti balíka prišlo k ďalším pokusom o únik, úspešný bol však až ten pri výstupe na vrch Nad sedlom Chorepa (4,5 km, 4,6 %), keď sa odtrhlo 15 pretekárov. Horskú prémiu získal Diego Rosa a hlavný balík v klesaní pohltil vedúcu skupinu.



V Hnúšti si pripísal najviac bodov do šprintérskej súťaže Begličan Mauri Vansevenant a pri výstupe na Sedlo Brezina (4,3 km, 5,4 %) sa utrhlo 13 cyklistov vrátane Lukáša Kubiša. Prémiu ukoristil Adam Stachowiak, ďalšiu v Sedle Hrádok (6,2 km, 5 %) získal Diego Pablo Sevilla. Slovák začal pri tomto výstupe odpadávať, dvakrát sa dostal späť, no pri výstupe na Dobšinský Kopec (6,6 km, 5,2 %) zaostal už natrvalo. Aj túto prémiu získal Sevilla.



Hlavný balík dobehol oklieštený únik 58 kilometrov pred cieľom a nasledoval výstup do Sedla Grajnár (4,4 km, 4,2 %), čo bola najvyššie položená vrchársku prémia. Ukoristil ju Fortunato. Pred príjazdom do Spišskej Novej Vsi sa museli pretekári popasovať s dažďom a zhruba v tomto úseku sa vrátili do hlavného balíka i Slováci Marek Čanecký a Andrej Líška. Následnú rýchlostnú prémiu získal Jonathan Lastra a stále prebiehali pokusy o únik. Nakoniec sa to podarilo Petrovi Schultingovi a Mikovi Hemingovi, za ktorými sa neskôr vydali aj Alastait Mackeller a Alessandro Pinarello a pripojili sa aj Svrček a Gal Glivar. Pred záverečným stúpaním na Dravce (3,8 km, 3 %) ostal v úniku s minimálnym náskok len Schulting a aj toho onedlho pohltil zvyšok poľa. Prémiu získal Fortunato.



Dva kilometre pred cieľom sa pustili do záverečného šprintu jazdci tímu Jambo-Visma. Bouwman bojoval v špurte len s Colnaghim. Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil osemnásty Líška, ktorý preťal cieľovú pásku v početnom balíku.