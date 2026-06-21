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Bouzková získala v Nottinghame svoj štvrtý titul na okruhu WTA
Dvadsaťsedemročná Bouzková získala svoj štvrtý titul vo dvojhre na okruhu WTA a druhý v tejto sezóne.
Autor TASR
Nottingham 21. júna (TASR) - Česká tenistka Marie Bouzková triumfovala na trávnatom turnaji WTA v Nottinghame. Vo finále ako štvorka podujatia zdolala nasadenú trojku Američanku Emmu Navarrovú po trojsetovom boji 7:6 (5), 4:6, 6:2.
Dvadsaťsedemročná Bouzková získala svoj štvrtý titul vo dvojhre na okruhu WTA a druhý v tejto sezóne. Predtým uspela v apríli na antukovom turnaji v Bogote.
Dvadsaťsedemročná Bouzková získala svoj štvrtý titul vo dvojhre na okruhu WTA a druhý v tejto sezóne. Predtým uspela v apríli na antukovom turnaji v Bogote.
dvojhra - finále:
Marie Bouzková (ČR-4) - Emma Navarrová (USA-3) 7:6 (5), 4:6, 6:2
Marie Bouzková (ČR-4) - Emma Navarrová (USA-3) 7:6 (5), 4:6, 6:2