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Bouzková získala v Nottinghame svoj štvrtý titul na okruhu WTA

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Česka Marie Bouzková reaguje počas zápasu s Emmou Navarroovou zo Spojených štátov vo finále ženskej dvojhry na turnaji Nottingham Open v Nottinghame v Anglicku v nedeľu 21. júna 2026. Foto: TASR/AP

Dvadsaťsedemročná Bouzková získala svoj štvrtý titul vo dvojhre na okruhu WTA a druhý v tejto sezóne.

Autor TASR
Nottingham 21. júna (TASR) - Česká tenistka Marie Bouzková triumfovala na trávnatom turnaji WTA v Nottinghame. Vo finále ako štvorka podujatia zdolala nasadenú trojku Američanku Emmu Navarrovú po trojsetovom boji 7:6 (5), 4:6, 6:2.

Dvadsaťsedemročná Bouzková získala svoj štvrtý titul vo dvojhre na okruhu WTA a druhý v tejto sezóne. Predtým uspela v apríli na antukovom turnaji v Bogote.



dvojhra - finále:

Marie Bouzková (ČR-4) - Emma Navarrová (USA-3) 7:6 (5), 4:6, 6:2
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