Bowen si zranil koleno, Anglicku bude chýbať v záverečnom dueli

Londýn 19. novembra (TASR) - Anglický futbalista Jarrod Bowen neodcestuje s národným tímom do Severného Macedónska na záverečný zápas kvalifikácie ME 2024 (20. novembra). Dvadsaťšesťročný útočník si počas víkendového tréningu poranil koleno.



Bowenovu neúčasť potvrdil aj tréner reprezentácie Gareth Southgate: "Bohužiaľ, Jarrod utrpel zranenie. Myslím, že to trochu cítil už včera a dnes po tréningu opäť. Nemali sme dostatok času, aby sme správne posúdili situáciu, a tak sme sa rozhodli, že bude lepšie, ak zostane v Anglicku. Nemyslím si, že pôjde o niečo vážne, ale nechceli sme riskovať."



Tím v nedeľu opustil aj obranca Kieran Trippier z osobných dôvodov, pripomína agentúra DPA. Angličania postúpili na ME ako víťazi C-skupiny.