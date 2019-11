Alvarez knockoutoval Kovaľova v 11. kole

Las Vegas 3. novembra (TASR) - Mexický profesionálny boxer Saul Canelo Alvarez získal titul majstra sveta aj vo štvrtej hmotnostnej kategórii. V nedeľu v Las Vegas v 11. kole knockoutoval ruského šampióna organizácie WBO v poloťažkej divízii (do 79,38 kg) Sergeja Kovaľova a pridal tak ďalší k opaskom v ľahkej strednej, strednej a superstrednej váhe.



Dvadsaťdeväťročný Alvarez tak už má na konte 53 víťazstiev (36 KO), 1 prehru, 2 remízy, 36-ročný Kovaľov má bilanciu 34 víťazstiev (29 KO), 4 prehry, 1 remíza.



Až do dramatickej koncovky duel veľa vzrušenia nepriniesol. Rus držal Mexičana na dištanc až do rozhodujúcej kombinácie ľavačka-pravačka, práve na takýto úder čakal Alvarez celý zápas.