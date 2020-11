Canelo Alvarez sa v decembri postaví do ringu proti Smithovi

Los Angeles 18. novembra (TASR) – Mexický profesionálny boxer Canelo Alvarez sa v decembri vráti do ringu po viac ako ročnej odmlke. V utorok potvrdil zápas so šampiónom v poloťažkej váhe Britom Callumom Smithom.



Tridsaťročný Alvarez stál v ringu naposledy vlani v novembri, keď v jedenástom kole knokautoval Rusa Sergeja Kovaleva. Tento rok sa zviditeľnil spormi so svojím promotérom Oscarom de la Hoyom a streamovacou službou DAZN, s ktorou podpísal v roku 2018 päťročnú zmluvu na 350 miliónov dolárov. Nebol s ňou však spokojný a v novembri oznámil, že už ho neviaže žiadny kontrakt. Informovala o tom agentúra AFP.