Box: Csemez je prvý slovenský športovec s koronavírusom

Bratislava 30. marca (TASR) - Boxer Andrej Csemez je prvý slovenský športovec s pozitívnym testom na nový koronavírus. V pondelok o tom informoval portál cas.sk. Nakazil sa pravdepodobne v polovici marca na olympijskej kvalifikácii v Londýne.



"Počas letu z Anglicka som mal menšiu teplotu, ale keď sme išli domov cez hranice, bol som v poriadku. Momentálne nepociťujem žiadne príznaky, cítim aj chute i vône," povedal Andrej Csemez v rozhovore pre denník Nový čas.



Po príchode z Londýna išla celá slovenská výprava do karantény. "V utorok sme už mali ísť všetci domov, preto som koncom minulého týždňa vybavil, aby nás otestovali či sme zdraví a môžeme ísť za rodinami. Ja spolu s chalanmi Viliamom Tankóm a Andrejom Csemezom sme boli v karanténe u mňa v akadémii v Matúškove a ako prvých nás testovali. Žiaľ, u Andreja bol výsledok pozitívny,“ povedal pre portál Tomáš Kovács, prezident Slovenskej boxerskej federácie (SBF) a zároveň tréner Tankóa s Csemezom v KO Box Clube Galanta.



Už predtým agentúry hlásili šesť infikovaných účastníkov európskej olympijskej kvalifikácii v Londýne. Po troch členoch tureckej výpravy sa mali v Británii nakaziť aj traja Chorváti, po návrate odhalili ochorenie u dvoch pästiarov a jedného trénera. Kvalifikácia boxerov bola jednou z posledných medzinárodných akcií, ktoré sa začali napriek šíreniu koronavírusu. Skončila sa síce predčasne, ale až 16. marca, keď už vírus výrazne zasiahol viaceré kontinenty.



V londýnskej Copper Box Arene sa síce bojovalo len tri dni a na záver aj bez divákov, ale zišlo sa tam takmer 350 boxerov z viac ako 40 krajín. "Úplne ma šokovalo, že sme boli na poschodí s výpravou Talianska. Nebola žiadna zdravotná kontrola, to nás všetkých znervózňovalo. Nemali sme rúška ani rukavice, jedine boxerské, to bolo všetko. V malých priestoroch sa mohlo pohybovať asi 600 ľudí, zo strany organizátorov to bolo naozaj nezodpovedné," povedal Kovács pre TASR po návrate z Londýna.