Box definitívne súčasťou OH, Bach: Môžeme sa tešiť na skvelý turnaj

Costa Navarino 20. marca (TASR) - Súčasťou programu na OH 2028 v Los Angeles bude definitívne aj box. Na štvrtkovom zasadnutí to schválil Medzinárodný olympijský výbor (MOV).



Zaradenie boxu odobrila už v pondelok exekutíva MOV a jej rozhodnutie muselo ešte potvrdiť kompletné zasadnutie výboru. Na ňom sa rozhodlo jednohlasne. "Môžeme sa tešiť na skvelý olympijský boxerský turnaj v Los Angeles," uviedol dosluhujúci prezident MOV Thomas Bach podľa DPA.



MOV organizoval boxerské súťaže na OH 2020 v Tokiu a aj vlani v Paríži po tom, čo došlo k nezhodám s Medzinárodnou boxerskou asociáciou (IBA). Pre dlhodobé problémy so správou, financovaním, integritou zápasov a rozhodovania jej v roku 2019 pozastavil činnosť a o štyri roky neskôr IBA vylúčil z olympijského hnutia. MOV vtedy uviedol, že pre organizáciu turnaja na hrách v 2028 potrebuje nového partnera a minulý mesiac uznal novú riadiacu organizáciu s názvom World Boxing.