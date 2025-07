Druhý návrat Hattona, v decembri nastúpi v Dubaji proti Al Dahovi

Londýn 7. júla (TASR) - Britský boxer Ricky Hatton sa vráti do ringu. Štyridsaťšesťročný dvojnásobný majster sveta ukončil kariéru v roku 2012, no koncom tohto roka nastúpi v Dubaji proti Arabovi Eisovi Al Dahovi.



Hatton má bilanciu 45 výhier a tri prehry, naposledy bol v akcii v novembri 2012, keď nestačil na Ukrajinca Vjačeslava Senčenka. „Boj! Boj! Boj! Je to oficiálne,“ napísal Hatton na sociálnej sieti X. Tituly získal vo o welterovej a ľahkej váhovej kategórii, pričom jeho ďalšie dve prehry prišli proti Američanovi Floydovi Mayweatherovi Jr. a Mannymu Pacquiaovi z Filipín. Tieto súboje si zaistil pamätnými výhrami nad Kosťom Czjom, Josem Luisom Castillom či Pauliem Malignaggim. Prvýkrát ukončil kariéru v roku 2009 po knockoute od Pacquiaoa v druhom kole. Počas prestávky trénoval s inými boxermi vo svojej posilňovni v Manchestri. „V Dubaji je na to dobrý trh, myslím si, že to bude úžasný večer," dodal Hatton, ktorý bude mať v čase zápase 47 rokov.



Oznámením návratu sa pripojil k niekoľkým bývalým majstrom sveta vrátane Mikea Tysona, ktorí pristúpili k tomuto kroku. Jeho súper Al Dah bol v ringu naposledy v roku 2021, čo bol preňho jediný zápas od roku 2012. Trval však na tom, že nadchádzajúci duel bude nabitý akciou. „Nebude to ako zápas Tysona s Jakeom Paulom. Bude to naozajstný boj, naozajstná akcia, do ktorej dám maximum,“ citovala 46-ročného boxera agentúra AP.