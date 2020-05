Duel Joshuu s Pulevom bude najskôr v októbri

Londýn 14. mája (TASR) – Zápas britského profesionálneho boxera Anthonyho Joshuu s Bulharom Kubratom Pulevom sa uskutoční najskôr v októbri. Uviedol to Joshuov promotér Eddie Hearn.



"Myslím si, že súboj sa uskutoční v jesennom termíne medzi októbrom a decembrom. Čím skôr to bude, tým lepšie," citovala Hearna agentúra SID. Najnovšie rokovania smerujú k usporiadaniu duelu v niektorej arabskej krajine, skloňuje sa Saudská Arábia. Ak to bude v čase pandémie koronavírusu možné a úrady dajú povolenie, mohol by sa súboj uskutočniť aj za prítomnosti divákov.



Britského majiteľa opaskov organizácií IBF, WBA, WBO v superťažkej hmotnostnej kategórii mal Pulev pôvodne vyzvať 20. júna na futbalovom štadióne Tottenhamu Hotspur v Londýne, ale pandémia tento zápas znemožnila.