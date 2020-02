Box: Fury je novým šampiónom WBC, Wildera pokoril technickým knokautom

MGM Grand Garden Arena, Las Vegas:



Tyson Fury (V. Brit.) - Deontay Wilder (USA) TKO (7/12, 1:39 min) - Fury získal tituly WBC, The Ring



v ringu rozhodoval: Kenny Bayless (USA)

Las Vegas 23. februára (TASR) - Britský profesionálny boxer Tyson Fury je nový šampión organizácie WBC v superťažkej hmotnostnej kategórii. V MGM Grand Garden Arene v Las Vegas pokoril domáceho Američana a obhajcu titulu Deontaya Wildera technickým knokautom v siedmom kole z dvanástich vypísaných. Získal aj voľný opasok magazínu The Ring a potvrdil pozíciu lineárneho šampióna najsledovanejšej divízie.Úvodný vzájomný zápas sa 1. decembra 2018 skončil kontroverznou remízou, no v odvete nebolo o víťazovi pochýb. Fury pod vedením nového trénera Javana Stewarda navážil deň pred zápasom 123,83 kilogramu a hmotnostnú prevahu využil na dominantný výkon. Wilder mal síce 104,78 kg, najviac v profesionálnej kariére, od začiatku však pociťoval silu súperových úderov. V treťom kole sa porúčal na podlahu po údere, po ktorom mu zrejme praskol bubienok, od tohto momentu silne krvácal z ľavého ucha. Druhýkrát ho ringový rozhodca Kenny Bayless počítal v piatom kole po údere do tela. Furymu potom odobral jeden bod, ale nehralo to úlohu, lebo Brit bol neustále v pohybe dopredu, zasahoval aj naďalej a v siedmom kole po sérii rán hodil Wilderov realizačný tím uterák do ringu.povedal Wilder v prvom televíznom interview. Vo veku 34 rokov utrpel pri jedenástej obhajobe titulu WBC prvú prehru v profesionálnom ringu, dosiaľ mal na konte 42 víťazstiev (41 KO) a remízu práve s Furym.Tridsaťjedenročný Brit je stále nezdolaný, zlepšil si bilanciu na 30 víťazstiev, z toho 21 pred časovým limitom, a jednu remízu.povedal Fury. Oficiálnym majstrom sveta v superťažkej váhe je po druhý raz, v roku 2015 vybojoval opasky WBA (Super), IBF aj WBO víťazstvom nad dlhoročným vládcom Vladimirom Kličkom z Ukrajiny. Teraz pridal titul WBC a po Američanovi Riddickovi Boweovi sa stal len druhým pästiarom v dejinách, ktorý počas kariéry v tejto divízii držal opasky všetkých štyroch najprominentnejších verzií.Portál ESPN informoval, že súboj stanovil nový rekord superťažkej hmotnostnej kategórie v Nevade. Na vstupnom sa vyzbieralo 16.916.440 amerických dolárov. Fury s Wilderom prekonali v MGM Grand duel medzi Britom Lennoxom Lewisom a Američanom Evanderom Holyfieldom z roku 1999, ktorý v komplexe Thomas & Mack Center v Las Vegas vyniesol 16.860.300 USD.