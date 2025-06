Joshua v roku 2026 pravdepodobne ukončí kariéru

Londýn 11. júna (TASR) - Rok 2026 bude pre britského boxera Anthonyho Joshuu pravdepodobne posledný v kariére. Myslí si to jeho promotér Eddie Hearn, ktorého citovala agentúra DPA. Bývalý dvojnásobný šampión v ťažkej váhe sa zatiaľ nevrátil do ringu po tom, čo v septembri 2024 utrpel nečakanú prehru s Danielom Duboisom v zápase organizácie IBF.



Podľa Hearna musí Joshua ešte absolvovať zápas s dlhoročným rivalom Tysonom Furym skôr než zavesí rukavice na klinec. „Rok 2026 bude pravdepodobne jeho posledný v tomto športe. Možno by mal bojovať s Danielom Duboisom a bol by som rád, keby dostal šancu na odvetu a keby mohol bojovať aj s Oleksandrom Usykom. Ak naplno absolvuje rok 2026 a bude v dobrej forme, nemusí byť jeho posledný. Myslím si, že by bolo pre neho správne, keby zdolal Furyho a potom skončil,“ konštatoval Hearn.