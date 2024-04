Belehrad 20. apríla (TASR) - Slovenský reprezentant v boxe Ladislav Horváth nepostúpil na ME v Belehrade do semifinále kategórie do 71 kg. Vo štvrťfinále prehral na body s druhým nasadeným Moldavcom Alexandru Parschivinom. Horváth v premiére na kontinentálnom šampionáte obsadil konečné piate miesto.