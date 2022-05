Slovenský boxer Takács postúpil v Jerevane do 2. kola

Jerevan 24. mája (TASR) - Slovenský boxer Michal Takács postúpil na majstrovstvách Európy v Jerevane do 2. kola. Pästiar v ľahšej strednej váhe (do 71 kg) zdolal na úvod domáceho Arménca Nareka Zacharjana 3:2. V 2. kole ho čaká reprezentant Nemecka Magomed Šachidov.



Takács napodobnil Viliama Tankóa, ktorý uspel v 1. kole ľahkej váhy (do 60 kg) po technickom K. O. proti Grékovi Konstantinosovi Kalogeridisovi. V utorok večer nastúpi na svoj zápas Andrej Csemez, ktorý mal v 1. kole ľahšej ťažkej váhy (do 80 kg) voľný žreb a v 2. kole ho čaká Ukrajinec Ivan Sapun. Informácie pochádzajú z facebookovej stránky Slovenskej boxerskej federácie (SBF).



Andrej Csemez, ktorý mal v 1. kole kategórie do 80 kg voľný žreb, neprešiel v utorok večer cez 2. kolo, keď prehral s Ukrajincom Ivanom Sapunom 2:3 na body. V stredu bude bojovať len Tankó. Matúš Strnisko pre silnú virózu nenastúpi. Informácie pochádzajú z facebookovej stránky Slovenskej boxerskej federácie (SBF).