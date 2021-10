Boxeristi Tankó aj Michálek v piatok na šampionáte skončili

Belehrad 29. októbra (TASR) - Slovenský boxer Viliam Tankó sa na MS v Belehrade neprebojoval do osemfinále hmotnostnej kategórie od 60 kilogramov. V piatkovom zápase 2. kola prehral s favorizovaným Francúzom Sofianem Oumihom, ktorý získal striebro na OH 2016 v Riu de Janeiro a zlato na MS 2017 v Hamburgu, na body 0:5.



Už po úvodnom súboji sa so šampionátom rozlúčil Dávid Michálek vo váhe do 92 kg. S Jordáncom Husseinom Iashaishom prehral takisto na body 0:5.