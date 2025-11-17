< sekcia Šport
Jake Paul vyzve v decembri bývalého šampióna v ťažkej váhe Joshuu
Autor TASR
Londýn 17. novembra (TASR) - Známy americký YouTuber Jake Paul vyzve v decembri v profesionálnom boxerskom zápase bývalého majstra sveta v ťažkej váhe Brita Anthonyho Joshuu. Exhibičný súboj sa uskutoční 19. decembra v Miami.
Paul mal pôvodne nastúpiť proti Američanovi Gervontovi Davisovi, ale držiteľ viacerých majstrovských opaskov najmä v ľahkej váhe musel zrušiť tento súboj pre obvinenia z domáceho násilia. „Toto nie je simulácia umelou inteligenciou, toto je deň zúčtovania. Profesionálny box v ťažkej váhe, elitný majster sveta v najlepšej forme. Keď zdolám Anthonyho Joshuu, tak mi nik nemôže uprieť možnosť zabojovať o titul svetového šampióna. Všetkým mojím neprajníkom, toto ste chceli. Britského Goliáša uspím,“ vyhlásil podľa agentúry DPA Paul. V minulosti sa zviditeľnil napríklad súbojom s Mikeom Tysonom.
Joshua sa naposledy predstavil v ringu v septembri 2024, keď ho zdolal v dueli o titul v IBF jeho krajan Daniel Dubois. „Jake alebo hocikto iný, nebudem mať zľutovanie. Som pripravený urobiť veľkú šou, je to pre mňa obrovská možnosť. Chcem urobiť veľké čísla, mať veľké súboje a zlomiť každý rekord,“ povedal Joshua na margo dohodnutého duelu.
Decembrový súboj medzi Paulom a Joshuom vypísali na osem kôl po tri minúty.
