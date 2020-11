Povetkin prekonal koronavírus a už trénuje

Moskva 30. novembra (TASR) - Ruský profesionálny boxer Alexander Povetkin sa zotavil z nového koronavírusu a opäť sa vrátil do tréningového procesu. Tretieho novembra ho museli transportovať do moskovskej nemocnice s príznakmi ochorenia COVID-19. Do domácej liečby ho prepustili o týždeň neskôr.



Štyridsaťjedenročný Povetkin musel odložiť odvetu s Britom Dillianom Whyteom, ktorá bola naplánovaná na 21. novembra v Londýne. V augustovom prvom vzájomnom súboji zdolal Whytea technickým knokautom a získal titul dočasného šampióna organizácie WBC v superťažkej hmotnostnej kategórii. Informovala o tom agentúra TASS.