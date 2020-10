Pulev vyzve Joshuu 12. decembra

Sofia 12. októbra (TASR) – Bulharský profesionálny boxer Kubrat Pulev vyzve 12. decembra majiteľa opaskov organizácií WBA, IBF, WBO a IBO v superťažkej hmotnostnej kategórii Anthonyho Joshuu. Súboj by sa mal uskutočniť na Britovej domácej pôde v Londýne, nie je však jasné, či bude pre opatrenia za zatvorenými dverami.



Joshuov promotér Eddie Hearn preto uvažuje o presunutí duelu na Blízky východ, kde by ho mohli sledovať aj diváci. „Je to oficiálne. Pulev proti Joshuovi 12. decembra v Londýne. Už niet cesty späť, žiadne odkladanie, žiadne zmeny termínu. Nech vyhrá lepší," napísal Pulev na facebooku.



Tridsaťdeväťročný Bulhar, ktorý v roku 2014 podľahol Ukrajincovi Vladimirovi Kličkovi, čaká na svoju druhú šancu zabojovať o tituly majstra sveta takmer tri roky, prvýkrát sa mal s Britom stretnúť v októbri 2017, no vyradilo ho zranenie ramena. V lete tohto roka zápas dva razy odložili pre pandémiu koronavírusu, pripomenula agentúra AFP.