Rus Kremlev sa stal novým prezidentom AIBA

Lausanne 12. decembra (TASR) - Novým prezidentom Medzinárodnej boxerskej asociácie (AIBA) sa stal Umar Kremlev. V sobotňajších voľbách sa o najvyšší post uchádzalo päť kandidátov, ruský funkcionár získal od delegátov zo 155 národných zväzov vyše 57 percent z celkového počtu hlasov. Informovala o tom agentúra AP.



Hlavným cieľom Kremleva bude zbaviť organizáciu dlhov po predošlom vedení. Boxu pre netransparentné financovanie i ďalšie problémy hrozilo vyradenie z programu OH 2020 v Tokiu. Záštitu nad boxerskými zápoleniami pod piatimi kruhmi napokon prevzal Medzinárodný olympijský výbor (MOV) po tom, ako AIBA o toto právo vlani v júni prišla.



Vyšetrovacia komisia MOV odhalila nezrovnalosti vo vedení a financovaní AIBA, amatérsky box navyše dlhodobo čelí podozreniam z ovplyvňovania rozhodcovských verdiktov. MOV nominuje ringových i bodujúcich arbitrov do Tokia na základe nezávislých posudkov.



Na OH 2020 sa bude súťažiť v ôsmich mužských a piatich ženských hmotnostných kategóriách.