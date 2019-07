SMUTNÁ SPRÁVA: Boxer Santillan zomrel na následky zranení zo zápasu

V dueli ľahkej welterovej váhy inkasoval Argentínčan niekoľko tvrdých úderov do hlavy od Uruguajčana Eduarda Abreua a omdlel.

Buenos Aires 25. júla (TASR) - Vo veku 23 rokov zomrel argentínsky profesionálny boxer Hugo Santillan, ktorý päť dní po dueli v ringu podľahol následkom zranení. V dueli ľahkej welterovej váhy inkasoval Argentínčan niekoľko tvrdých úderov do hlavy od Uruguajčana Eduarda Abreua a omdlel. Santillana ihneď po kolapse odviezli do nemocnice, kde následne podstúpil operáciu.



Santillan odštartoval svoju kariéru v roku 2015. Počas štyroch rokov dosiahol bilanciu 19 výhier, 6 prehier a dve remízy.



V utorok následkom krvácania do mozgu podľahol aj ruský pästiar Maxim Dadašev, štyri dni po zápase ľahkej welterovej váhy v americkom Marylande so Subrielom Matiasom. Informáciu priniesla agentúra AP.