Box: Saunders propagoval domáce násilie

Londýn 30. marca (TASR) - Britský profesionálny boxer Billy Joe Saunders dočasne prišiel o licenciu po tom, čo zverejnil video, v ktorom radí mužom, ako udrieť svoje partnerky v prípade búrlivejšej výmeny názorov počas koronavírusovej krízy. Na záberoch predvádza na boxovacom vreci rany, akým spôsobom trafiť bradu a potom "to dokončiť". Video vyvolalo ostrý odpor na sociálnych sieťach.



Saunders sa za video síce ospravedlnili, no Britský boxerský kontrolný výbor (BBBofC) mu v pondelok pozastavil licenciu do vypočutia. Jeho termín je zatiaľ neznámy.



"Nikdy by som nepodporoval ľudí k domácemu násiliu. Pokiaľ by som videl muža, že sa dotkol ženy, sám by som ho rozobral na súčiastky. Ospravedlňujem sa, ak som urazil nejakú ženu," napísal 30-ročný Brit na twitteri. Na zázname však hovorí, ako reagovať, keď "vám vaša stará nadáva a vmetá vám jed do tváre".



Šampión organizácie WBO v superstrednej hmotnostnej kategórii minulý týždeň spôsobil, že jeho trénera Bena Davisona a držiteľa titulov WBA a IBF v ľahkej welterovej váhe Josha Taylora vyviedli z lietadla. Do leteckej spoločnosti Delta Airlines zavolal, že dvojica môže byť nakazená novým koronavírusom.



Saunders si zavaril aj v roku 2018, keď spoločne s kamarátom zastavil auto pri žene a ponúkol jej drogy v hodnote 150 libier, ak splní jeho sexuálne prianie. Potom ju vyzval, aby náhodného okoloidúceho obvinila z pedofílie a udrela ho. Saunders s kamarátom po incidente za búrlivého smiechu odišli preč. Neskôr sa na twitteri ospravedlnil a prípadom sa zaoberali Britský boxerský kontrolný výbor (BBBofC) aj polícia.