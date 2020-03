Box: Slováci čakajú na ďalší vývoj ohľadom olympijskej kvalifikácie

Galanta 24. marca (TASR) - Európska olympijská kvalifikácia boxerov bola jednou z posledných medzinárodných akcií, ktoré sa začali napriek šíreniu koronavírusu. Skončila sa síce predčasne, ale až 16. marca a po návrate z nej musela ísť do karantény aj celá slovenská výprava. V Londýne neuspeli Michal Takács ani Dávid Michálek. Viliam Tankó bol jedno víťazstvo od postupu na OH. Andrej Csemez stihol jeden súboj, Jessica Triebeľová sa nedostala do akcie.



Účinkovanie reprezentácie pre TASR zhodnotil Tomáš Kovács, prezident Slovenskej boxerskej federácie (SBF) a zároveň tréner Tankóa s Csemezom v KO Box Clube Galanta: "Na olympijskú kvalifikáciu sme sa pripravovali celý život. S Vilim sme už jednu mali za sebou, táto príprava bola oveľa lepšia ako predtým. Dávali sme pozor na všetky detaily a vycestovali sme tam s tým, že už to musí prísť. Veľmi som mu to prial, veľmi to prajem slovenskému boxu. Zmenilo by mu to život a myslím si, že patrí na olympijské hry." Bronzového medailistu z európskych hier 2015 však v osemfinále perovej hmotnostnej kategórie (do 57 kg) vyradil na body Rus Albert Batyrgaziev: "Rusko nepošle na olympijskú kvalifikáciu 'béčko', ale aj tak sme verili, že to Vili prelomí. Bolo to veľmi ťažké, nehovorím, že dostal nakladačku, ale súper ho vybodoval. V ten deň bol reprezentant Ruska oveľa lepší. Žiaľ, vyšlo to, ako to vyšlo, verím, že v ďalšej kvalifikácii sa mu to podarí."



Slovenskí boxeri čakajú na účasť pod piatimi kruhmi od roku 1996, v Atlante sa predstavili Peter Baláž a Gabriel Križan. Zmeniť to ešte môžu Triebeľová (do 60 kg) a Csemez, ktorý v strednej váhe (do 75 kg) vyradil Poliaka Ryszarda Lewického a mal nastúpiť proti Španielovi Miguelovi Cuadradovi Entrenovi. "Už ho predtým dokázal zdolať, žiaľ, k tomuto zápasu nedošlo. Uvidíme, ako to bude ďalej. Turnaj by mal pokračovať tak, ako sa skončil, 'Bandi' by mal nastúpiť proti boxerovi zo Španielska. Bude sa pokračovať podľa toho, ako je vyžrebované, ale termíny ani dejisko zápasov nám nepovedali. Do dnešného dňa čakáme, čo nám povedia," dodal Kovács k športovej stránke podujatia.



Zamestnávala ho však aj situácia s koronavírusom. V olympijskej Copper Box Arene, kde sa počas OH 2012 konali súťaže v modernom päťboji, sa bojovalo len tri dni, na záver bez divákov: "Už na kvalifikáciu sme odchádzali s tým, že sme nevedeli, či sa doboxuje. Dva týždne byť niekde v takejto situácii za účasti veľmi veľa krajín. Úplne ma šokovalo, že sme boli na poschodí s výpravou Talianska. Nebola žiadna zdravotná kontrola, to nás všetkých znervózňovalo. Nemali sme rúška ani rukavice, jedine boxerské, to bolo všetko. V malých priestoroch sa mohlo pohybovať asi 600 ľudí, zo strany organizátorov to bolo naozaj nezodpovedné. Každý deň sa to stupňovalo, už sme boli dosť nervózni, nechceli sme to prenášať na zverencov, ktorí sa mali sústrediť na športový výkon. Cítili sme to však z nich aj z ďalších výprav, ktoré tam boli s nami. Nedalo sa na to zabudnúť, keď sme od rána do večera mali tému koronavírus, dostávali sme informácie z domova, zo zahraničia. Neviem, prečo to celé nestopli hneď na začiatku."



Slováci si museli narýchlo zabezpečiť návrat domov: "Ihneď sme začali konať a kontaktovali sme aj veľvyslanectvo, hľadali sme letenky a vedeli sme, že čo najskôr sa musíme dostať na Slovensko. Po návrate všetci išli do karantény, ja s Viliamom Tankóom sme v Akadémii Tomiho Kida, kde máme ubytovacie priestory. Uvidíme, ako to bude, sedem dní prešlo, ešte máme sedem. Zatiaľ to zvládame úplne v pohode, nezaregistrovali sme, že by niekto z našich športovcov porušil karanténu. Som rád, že k tomu pristúpili zodpovedne. S Vilim máme možnosť trénovať, koľko chceme. Môžeme robiť kardio, boxerské tréningy. Samozrejme, využívame to a nelehníme celé dni, ale si aj zašportujeme a zatrénujeme."



Po afére Medzinárodnej boxerskej asociácie (AIBA) prevzal záštitu nad kvalifikáciou i olympijským turnajom Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Ten však momentálne pre pandémiu rieši osud podujatia v Tokiu: "Stále nevieme, ako sa bude pokračovať, kedy sa spustí kvalifikácia, kedy sa spustia turnaje. My ako SBF sme pozastavili domáce turnaje a čakáme na lepšie časy, aby sa to celé pohlo. Netrpezlivo čakáme na ďalšie informácie z MOV. Nič iné nám nezostáva, musíme len čakať, trénovať a byť pripravení. V hre sú stále Jessica Triebeľová a Andrej Csemez. Uvidíme, či bude ešte svetová kvalifikácia, či to nezrušia. Jedno je isté, všetci sme v neistote a čakáme na pokyny."