Vladimir Kličko putuje do Siene slávy

Canastota 16. decembra (TASR) - Ukrajinca Vladimira Klička zvolili do Boxerskej siene slávy v americkej Canastote. Oficiálne ho do nej uvedú v júni budúceho roka a stretne sa v nej so svojím starším bratom Vitalijom, ktorý bol tiež v minulosti majstrom sveta v superťažkej hmotnostnej kategórii.



Štyridsaťštyriročný Kličko je rekordér v dĺžke nosenia opaskov šampióna najťažšej kategórie, dovedna ich vlastnil dvanásť rokov. V kariére mal bilanciu 64 víťazstiev (53 KO) a 5 prehier, uzavrel ju v roku 2017 prehrou s Britom Anthonym Joshuom. Informovala o tom agentúra DPA.