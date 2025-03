Jedináková získala bronz v kategórii do 60 kg

Niš 14. marca (TASR) - Slovenská boxerka Miroslava Jedináková si zo svetového šampionátu v srbskom Niši odnesie bronzovú medailu. V piatkovom semifinálovom súboji kategórie do 60 kg slovenská reprezentantka podľahla Nune Asatrianovej z Ruska 1:4 na body. Jedináková získala pre Slovensko prvú medailu z MS dospelých v histórii samostatnosti.



Jedináková dosiahla v Niši životný úspech. Bronzovú medailu si zabezpečila postupom do semifinále zdolaním tureckej reprezentantky Gizer Ozerovej 4:1 na body. Ozerová je bronzová medailistka z európskych hier a štartovala aj na OH 2024 v Paríži. Druhé najlepšie umiestnenie na šampionáte dosiahla Tamara Kubalová, ktorá obsadila konečné piate miesto v kategórii do 66 kg.