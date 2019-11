Zomrel ďalší profesionál, Austrálčan Richie skonal počas tréningu

Sydney 9. novembra (TASR) – Tri týždne po úmrtí Američana Patricka Daya zomrel ďalší profesionálny boxer. Austrálčan Dwight Richie zomrel priamo v ringu počas tréningového súboja s Michealom Zerafom, ktorý sa pripravuje na duel s Jeffom Hornom (18. 12.). Informovali o tom austrálske médiá.



Podľa The Daily Telegraph sa dráma odohrala po jednom z tvrdých zásahov, ktoré 27-ročný Richie inkasoval do trupu. "Stačil odkráčať do svojho rohu, kde sa zrútil a stratil vedomie. Pokusy o oživenie už boli márne,“ uviedli noviny. Richie absolvoval 21 zápasov, 19-krát zvíťazil.