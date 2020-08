Benavidez prekročil váhový limit a prišiel o titul WBC

New York 14. augusta (TASR) - Americký profesionálny boxer David Benavidez prišiel o titul organizácie WBC v super strednej váhe. Dvadsaťtriročný dosiaľ nezdolaný pästiar sa v piatkovom vážení pred sobotným duelom s Alexisom Angulom nezmestil do váhového limitu. Prekročil ho o necelý kilogram.



"Som veľmi sklamaný. Toto sa mi stalo po prvý raz, je to mimoriadne skľučujúce, keď prídete o titul takýmto spôsobom. Nevzdávam a stále chcem vyhrať," citovala Benavideza agentúra AFP.