Boxer Csemez postúpil do ďalšej fázy turnaja v Taliansku

Busto Arsizio 4. marca (TASR) - Slovenský boxer Andrej Csemez postúpil do ďalšej fázy svetovej olympijskej kvalifikácie v talianskom Busto Arsizio. V pondelňajšom súboji kategórie do 80 kg zdolal na body moldavského reprezentanta Andreja Čiriakova. Najmladšia členka slovenskej výpravy Bibiana Lovašová podľahla v kategórii do 54 kg Johane Gomezovej z Venezuely.



Na historicky najväčšom boxerskom turnaji sveta nepostúpila ďalej ani Nicole Ďuríková, ktorá nestačila na Rinku Kinošitovú z Japonska. Informovala o tom Slovenská boxerská federácia (SBF) prostredníctvom sociálnej siete.



Do bojov o miestenky na OH v Paríži sa v nasledujúcich dňoch turnaja zapoja aj ďalší Slováci. V ženskej kategórii do 60 kg sa predstaví Miroslava Jedináková a do 66 kg Jessica Triebeľová. Medzi mužmi má Slovensko v súťaži okrem Csemeza aj trio Viliam Tankó (63,5 kg), Ladislav Horváth (71 kg), Joseph Kostúr (92 kg).



Na turnaji sa súťaží v 13 hmotnostných kategóriách (7 muži a 6 ženy), pričom z každej postúpia do Paríža traja, resp. štyria boxeri. Neúspešní reprezentanti budú mať k dispozícii posledný kvalifikačný turnaj v Bangkoku (23. mája - 3. júna).