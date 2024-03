Boxer Csemez prehral s Kim Džin-džeom 2:3 na body

Busto Arsizio 10. marca (TASR) - Slovenský boxer Andrej Csemez nepostúpil do štvrťfinále svetovej olympijskej kvalifikácie v talianskom Busto Arsizio. V nedeľňajšom zápase kategórie do 80 kg podľahol Kim Džin-džeovi z Kórejskej republiky 2:3 na body.



Kvalifikačné boje jedného z historicky najväčších boxerských turnajov (115 štátov) v pondelok zakončia zápasy o olympijské miestenky a želiezko v ohni bude mať aj Slovensko. V kategórii žien 60 kg nastúpi Miroslava Jedináková proti domácej Talianke Alessie Melisanovej, ktorá je držiteľka troch medailí z MS vrátane zlata z roku 2016. Informovala Slovenská boxerská federácia.



Na turnaji sa súťaží v 13 hmotnostných kategóriách (7 mužských a 6 ženských), pričom z každej postúpia do Paríža traja, resp. štyria boxeri. Neúspešní reprezentanti budú mať k dispozícii posledný kvalifikačný turnaj v Bangkoku (23. mája - 3. júna).