Boxer Pacquiao bude kandidovať vo filipínskych prezidentských voľbách

Manila 19. septembra (TASR) - Filipínsky profesionálny boxer a politik Manny Pacquiao potvrdil v sobotu svoju kandidatúru v prezidentských voľbách, ktoré sa na Filipínach uskutočnia v roku 2022.



Pacquiaa nominovala politická frakcia vo vládnucej strane PDP-Laban (Filipínska demokratická strana - Ľudová moc). V tomto politickom subjekte, do ktorého patrí aj súčasný prezident Rodrigo Duterte, panujú značné názorové nezhody. Ďalšia frakcia v PDP-Laban, ktorá je blízka úradujúcemu prezidentovi, si v auguste vybrala ako svojho kandidáta do prezidentských volieb Duterteho asistenta a úradujúceho senátora Christophera "BongaL Goa - ten však nomináciu zatiaľ neprijal.



Pacquiao vstúpil do politiky v roku 2010 ako kongresman v dolnej komore filipínskeho parlamentu, v súčasnosti je senátor v hornej komore. V rodnej krajine sa teší veľkej popularite, informovala agentúra AFP. "Smelo prijímam túto nomináciu. Potrebujeme napredovať a zničiť chudobu. Potrebujeme vládu, ktorá bude slúžiť ľudu bezúhonne, so súcitom a transparentnosťou. Teraz nastal správny čas, som pripravený na úlohu lídra," napísal 42-ročný športovec na twitteri.



Otázne je, či bude tento krok znamenať koniec jeho obdivuhodnej boxerskej kariéry. Na konte má 62 víťazstiev (39 KO), 8 prehier a 2 remízy. Koncom augusta sa neúspešne pokúsil opätovne získať titul organizácie WBA vo welterovej hmotnostnej kategórii, v Las Vegas na body prehral s Kubáncom Yordenisom Ugasom.