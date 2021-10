Boxer Strnisko postúpil do osemfinále kategórie do 86 kg

Belehrad 27. októbra (TASR) - Slovenský boxer Matúš Strnisko sa na MS v Belehrade prebojoval do osemfinále hmotnostnej kategórie do 86 kilogramov. V stredajšom zápase 1. kola zdolal Mexičana Rogelia Romera, ktorý na OH v Tokiu skončil na piatom mieste, na body 3:2. V nedeľu 31. októbra si zmeria sily s Angličanom Connerom Tudsburym.



V stredu uspel v úvodnom súboji aj Viliam Tankó, ktorý vo váhe do 60 kg vyradil Jeana Agathea z Mauríciusu na body jednoznačne 5:0. V boji o osemfinále nastúpi v piatok 29. novembra proti Gruzíncovi Lašovi Gurulimovi. Informovala o tom Slovenská boxerská federácia (SBF).