Boxer Tankó zdolal najvyššie nasadeného Rosenova a je vo štvrťfinále

Jerevan 25. mája (TASR) - Slovenský boxer Viliam Tankó postúpil do štvrťfinále na majstrovstvách Európy v Jerevane. V stredajšom zápase 2. kola ľahkej váhy (do 60 kg) zdolal najvyššie nasadeného Bulhara Radoslava Rosenova 5:0 na body.



Tankó tak po Grékovi Konstantinosovi Kalogeridisovi vyradil aj majstra Európy do 22 rokov a víťaza turnaja Strandja. Slovenského pästiara čaká v piatkovom štvrťfinále Ukrajinec Jurij Šestak. Informácie pochádzajú z facebookovej stránky Slovenskej boxerskej federácie (SBF).