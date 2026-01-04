Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Boxer Tyson Fury sa v roku 2026 vráti do ringu

Na snímke boxer Tyson Fury. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 4. januára (TASR) - Britský boxer Tyson Fury sa po ročnej prestávke vráti do ringu. Bývalý majster sveta v ťažkej váhe už počas kariéry viackrát vyhlásil, že končí, no vždy sa vrátil. Naposledy sa tak stalo po prehre s Oleksandrom Usykom na body z decembra 2024.

Predtým oznámil koniec aj po súboji s Dillianom Whyteom v apríli 2022, no o osem mesiacov už absolvoval ďalší zápas. Po prehre s Usykom uviedol: „Možno ma ešte uvidíte bojovať a možno nie,“ a následne v januári 2025 ukončil kariéru. Návrat potvrdil v nedeľnom vyjadrení na sociálnej sieti. „Na krátky čas som sa odmlčal, ale už som späť, 37-ročný a stále pripravený bojovať. Nie je nič lepšie ako udierať iných chlapov do tváre a dostávať za to peniaze,“ napísal Fury.
