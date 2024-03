Boxeristka Jedináková prehrala v priamom súboji o miestenku do Paríža

Busto Arsizio 11. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka v boxe Miroslava Jedináková neuspela v priamom súboji o miestenku na OH2024 do Paríža. Na turnaji svetovej olympijskej kvalifikácie v talianskom Busto Arsizio prehrala v kategórii do 60 kg s domácou Alessiou Melisanovou 0:5 na body. Jedináková a ďalší reprezentanti budú mať k dispozícii ešte posledný kvalifikačný turnaj v Bangkoku (23. mája - 3. júna).



"Bol to dosť vyrovnaný zápas, prvé kolo sa skončilo 3:2 na body od rozhodcov pre Talianku. Bola to veľká škoda. V druhom bola súperka lepšia a vyhrala ho u všetkých rozhodcoch. Dá sa povedať, že už bolo rozhodnuté. Mrzí ma to, ale na druhej strane som hrdý na to, čo tu Mirka dokázala. V konkurencii 42 boxeriek postúpila až medzi štyri najlepšie. Je to o to smolnejšie, že vo všetkých ostatných kategóriách by postup medzi štvorku stačil na účasť na OH. V jej kategórii však boli kritériá nastavené tak, že sa kvalifikovali len tri. Momentálne zostáva ako náhradníčka, ale ešte v máji má šancu," uviedol tréner reprezentácie Pavol Hlavačka pre TASR.



Jedináková sa usilovala o postup do Paríža už na minuloročných III. európskych hrách v Poľsku. Tam sa proti nej v prvom kole postavila úradujúca olympijská šampiónka Kellie Harringtonová z Írska, ktorej slovenská reprezentantka podľahla 1:4 na body. Na svetovej kvalifikácii na okraji Milána si v konkurencii 42 boxeriek svojej kategórie postupne poradila s Ukrajinkou Hannou Ochrejovou (5:0), zdolala portugalskú súperku Carolinu Ferreirovú (4:1) a po veľkom boji aj skúsenú reprezentantku Kazachstanu Rimmu Volossenkovú (3:2). Postup do Paríža mohla spečatiť v sobotu proti Chelsey Heijnenovej z Holandska, bronzovej medailistke z MS však podľahla 1:4 na body. Nevyšiel jej ani duel proti favorizovanej Melisanovej (0:5).



Slovenský box mal doteraz v ére samostatnosti zastúpenie na OH iba v dvoch prípadoch. V roku 1996 sa v Atlante predstavili Gabriel Križan a Peter Baláž. O 25 rokov sa v Tokiu predstavil Andrej Csemez. Ten v Taliansku ašpiroval na postup v kategórii do 80 kg, no po víťazstvách na body nad Andrejom Čiriakovom z Moldavska (5:0) a Američanom Robbym Gonzalesom (3:2), prehral s Kim Džin-džeom z Kórejskej republiky (2:3).



Na turnaji sa súťažilo v 13 hmotnostných kategóriách (7 muži a 6 ženy), pričom z každej postúpili do Paríža traja, resp. štyria boxeri. V Busto Arsizio si nedokázalo zabezpečiť postup na OH kvarteto mužov a ďalšie tri ženy. Po jednom víťazstve si na turnaji pripísali Ladislav Horváth (71 kg) a Joseph Kostúr (92 kg), hneď vo svojom prvom vystúpení vypadol Viliam Tankó (63,5 kg). Medzi ženami podľahla v prvom súboji Nicole Ďuríková (50 kg), ako aj najmladšia členka slovenskej výpravy Bibiana Lovašová (54 kg) a ďalej nepostúpila ani Jessica Triebeľová (66 kg).