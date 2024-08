Boxerka Khelifová zdolala Maďarku Hamoriovú a má istú medailu

box - ženy



štvrťfinále do 66 kg:



Imane Khelifová (Alž.) - Luca Anna Hamoriová (Maď.) /Khelifová na body/



Janjaem Suwannaphengovou (Thaj.) - Busenaz Surmeneli (Tur.) /Suwannaphengová na body/

Paríž 3. augusta (TASR) - Alžírska boxerka Imane Khelifová zvíťazila vo štvrťfinálovom zápase olympijského turnaja nad Maďarkou Lucou Annou Hamoriovou na body a v kategórii do 66 kg má istotu medaily. Pre Alžírsko pôjde o prvú medailu v boxe od roku 2000. V súboji o finále sa stretne s Janjaem Suwannaphengovou z Thajska, ktorá takisto na body po troch kolách zdolala Turkyňu Busenaz Surmeneliovú.TASR pripomína, že zdolaní semifinalisti si v olympijskom boxerskom turnaji automaticky odnášajú bronzové medaily. Khelifová zdolala v predošlom zápase Talianku Angelu Cariniovú už po 46 sekundách a následne sa stala predmetom diskusií na sociálnych sieťach. Spoločne s Lin Ju-ting (do 57 kg) z Tajwanu čelili ostrým narážkam a obvineniam z vysokého obsahu mužského hormónu testosterón a mnohí ich súperenie v ženskom turnaji označili za neférové.Obe boxerky sa predstavili aj na predošlých OH v Tokiu, na ktorých nezískali cenný kov. Na MS v roku 2023 ich diskvalifikovali po tom, čo nesplnili pravidlá Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA), ktoré bránia športovcom s mužskými chromozómami XY súťažiť v ženských súťažiach. Boxerský turnaj v Paríži organizuje Medzinárodný olympijský výbor (MOV), ktorý v roku 2023 zbavil IBA medzinárodného uznania v súvislosti s otázkami riadenia a financií.