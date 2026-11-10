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Boxerka Kollárová postúpila do semifinále a má istú medailu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kollárová proti Koverovej od úvodu duelu jasne dominovala a súperke zasadzovala jeden presný úder za druhým.

Autor TASR
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Dakar 10. novembra (TASR) - Slovenská boxerka Karolína Kollárová postúpila do semifinále na olympijských hrách mládeže vo váhovej kategórii do 60 kg a má istú minimálne bronzovú medailu. V utorkovom štvrťfinále zdolala Ukrajinku Polinu Koverovú už v 1. kole, keď pri jej jasnej prevahe rozhodkyňa predčasne ukončila duel.

Kollárová proti Koverovej od úvodu duelu jasne dominovala a súperke zasadzovala jeden presný úder za druhým. Už v prvej minúte rozhodkyňa Theresa Cerialesová ukrajinskú pästiarku dvakrát napomínala a po treťom napomínaní po 1:22 min duel predčasne ukončila. Kollárová po technickej prevahe ukončila predčasne súboj už vo svojom prvom dakarskom vystúpení. Na semifinálový zápas nastúpi úradujúca majsterka Európy do 19 rokov v stredu o 19.00 SEČ proti Japonke Ajano Močijovej, informoval olympic.sk.



OH mládeže v Dakare - box:

štvrťfinále do 60 kg:

Karolína KOLLÁROVÁ (SR) - Polina Koverová (ukr.) RSC v 1. kole
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