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Boxerka Kollárová postúpila do štvrťfinále kategórie do 60 kg
Jej krajan Kristián Harasník do turnaja ešte nezasiahol, v kategórii do 60 kg mal v úvodnom kole voľný žreb a svoje prvé vystúpenie absolvuje vo štvrťfinále, ktoré sa tiež uskutoční v utorok.
Autor TASR
Dakar 8. novembra (TASR) - Slovenská boxerka Karolína Kollárová postúpila do štvrťfinále na olympijských hrách mládeže vo váhovej kategórii do 60 kg. V nedeľnom predkole podujatia v senegalskom Dakare triumfovala nad domácou Sodou Fayeovou po tom, ako rozhodca v druhom kole predčasne ukončil zápas.
Úradujúca majsterka Európy do 19 rokov bola jasne lepšia. „Karolína potvrdila svoju výškovú prevahu aj papierové predpoklady. Od prvého momentu bola silnejšia, rýchlejšia a tvrdšia. Senegalčanka bola už v prvom kole dvakrát počítaná. Pustili ju ešte do druhého, ale tam prišlo ďalšie počítanie a rozhodca zápas ukončil. Bol to zápas na jednu bránu,“ zhodnotil Kollárovej vystúpenie tréner Andrej Horný.
Jeho zverenkyňa sa v utorkovom štvrťfinále stretne s Ukrajinkou Polinou Koverovou. „To bude ťažší zápas. Podľa mňa najťažší v našej časti pavúka až do finále,“ dodal Horný podľa olympic.sk. Kollárová si v prípade triumfu zabezpečí cenný kov, keďže v olympijskom boxerskom turnaji sa samostatné zápasy o tretie miesto nekonajú a obe zdolané semifinalistky získajú bronz.
Jej krajan Kristián Harasník do turnaja ešte nezasiahol, v kategórii do 60 kg mal v úvodnom kole voľný žreb a svoje prvé vystúpenie absolvuje vo štvrťfinále, ktoré sa tiež uskutoční v utorok.
Úradujúca majsterka Európy do 19 rokov bola jasne lepšia. „Karolína potvrdila svoju výškovú prevahu aj papierové predpoklady. Od prvého momentu bola silnejšia, rýchlejšia a tvrdšia. Senegalčanka bola už v prvom kole dvakrát počítaná. Pustili ju ešte do druhého, ale tam prišlo ďalšie počítanie a rozhodca zápas ukončil. Bol to zápas na jednu bránu,“ zhodnotil Kollárovej vystúpenie tréner Andrej Horný.
Jeho zverenkyňa sa v utorkovom štvrťfinále stretne s Ukrajinkou Polinou Koverovou. „To bude ťažší zápas. Podľa mňa najťažší v našej časti pavúka až do finále,“ dodal Horný podľa olympic.sk. Kollárová si v prípade triumfu zabezpečí cenný kov, keďže v olympijskom boxerskom turnaji sa samostatné zápasy o tretie miesto nekonajú a obe zdolané semifinalistky získajú bronz.
Jej krajan Kristián Harasník do turnaja ešte nezasiahol, v kategórii do 60 kg mal v úvodnom kole voľný žreb a svoje prvé vystúpenie absolvuje vo štvrťfinále, ktoré sa tiež uskutoční v utorok.