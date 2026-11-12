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Boxerka Kollárová si z OH mládeže odnesie striebro
Kollárová zaznamenala druhý významný úspech v tomto kalendárnom roku.
Autor TASR,aktualizované
Dakar 12. novembra (TASR) - Slovenská boxerka Karolína Kollárová si z olympijských hier mládeže v Dakare odnesie striebornú medailu. Úradujúca majsterka Európy do 19 rokov podľahla vo štvrtkovom finále váhovej kategórie do 60 kg reprezentantke Uzbekistanu Rušanabonu Isojevovej 1:4 na body.
Výšková prevaha bola v súboji o zlato na strane slovenskej reprezentantky, avšak v prvom kole ju nedokázala využiť. Na stranu uzbeckej reprezentantky sa priklonili v prvom dejstve pri hodnotení všetci rozhodcovia. V druhom kole uštedrila Kollárová súperke dva silné pravé háky, čo Isojevovou otriaslo a Slovenka si uchmatla druhú časť. Rozhodcovia však nerozhodli v prospech Kollárovej jednohlasne. Mladej Slovenke to na zlato nestačilo, keďže v treťom kole sa na stranu ázijskej zástupkyne priklonili traja z piatich arbitrov. Rovnakej súperke podľahla druhýkrát v tomto roku, v marci na turnaji v Bangkoku prehrala Kollárová tesnejšie 2:3 na body.
„Dala som do finále všetko. Absolútne nie som spokojná s výsledkom. Som sklamaná. Cítila som, že som v zápase dominovala. Rozhodcovia to však videli inak. Zo zlata z majstrovstiev Európy som mala väčšiu radosť, striebro je pekné, ale prehra vo finále vždy bolí. Verím, že na ďalších vrcholných podujatiach a v budúcnosti aj na olympijských hrách získam ďalšie medaily.“ uviedla Kollárová pre portál olympic.sk.
Kollárová najprv v predkole turnaja OH mládeže triumfovala nad domácou Sodou Fayeovou po tom, ako rozhodca v 2. kole predčasne ukončil zápas. Vo štvrťfinále potom zdolala Ukrajinku Polinu Koverovú už v 1. kole, keď pri jej jasnej prevahe rozhodkyňa predčasne ukončila duel. V stredu zvládla aj semifinále s Japonkou Ajano Močijovou, keď jej prisúdili víťazstvo štyria z piatich rozhodcov.
Kollárová zaznamenala druhý významný úspech v tomto kalendárnom roku. V auguste slovenská tínedžerka získala zlato na európskom šampionáte do 19 rokov, kde uspela takisto v hmotnostnej kategórii do 60 rokov.
Výšková prevaha bola v súboji o zlato na strane slovenskej reprezentantky, avšak v prvom kole ju nedokázala využiť. Na stranu uzbeckej reprezentantky sa priklonili v prvom dejstve pri hodnotení všetci rozhodcovia. V druhom kole uštedrila Kollárová súperke dva silné pravé háky, čo Isojevovou otriaslo a Slovenka si uchmatla druhú časť. Rozhodcovia však nerozhodli v prospech Kollárovej jednohlasne. Mladej Slovenke to na zlato nestačilo, keďže v treťom kole sa na stranu ázijskej zástupkyne priklonili traja z piatich arbitrov. Rovnakej súperke podľahla druhýkrát v tomto roku, v marci na turnaji v Bangkoku prehrala Kollárová tesnejšie 2:3 na body.
„Dala som do finále všetko. Absolútne nie som spokojná s výsledkom. Som sklamaná. Cítila som, že som v zápase dominovala. Rozhodcovia to však videli inak. Zo zlata z majstrovstiev Európy som mala väčšiu radosť, striebro je pekné, ale prehra vo finále vždy bolí. Verím, že na ďalších vrcholných podujatiach a v budúcnosti aj na olympijských hrách získam ďalšie medaily.“ uviedla Kollárová pre portál olympic.sk.
Kollárová najprv v predkole turnaja OH mládeže triumfovala nad domácou Sodou Fayeovou po tom, ako rozhodca v 2. kole predčasne ukončil zápas. Vo štvrťfinále potom zdolala Ukrajinku Polinu Koverovú už v 1. kole, keď pri jej jasnej prevahe rozhodkyňa predčasne ukončila duel. V stredu zvládla aj semifinále s Japonkou Ajano Močijovou, keď jej prisúdili víťazstvo štyria z piatich rozhodcov.
Kollárová zaznamenala druhý významný úspech v tomto kalendárnom roku. V auguste slovenská tínedžerka získala zlato na európskom šampionáte do 19 rokov, kde uspela takisto v hmotnostnej kategórii do 60 rokov.
OH mládeže v Dakare - box:
finále do 60 kg:
Rušanabonu Isojevová (Uzb.) - Karolína KOLLÁROVÁ (SR) 4:1 na body
finále do 60 kg:
Rušanabonu Isojevová (Uzb.) - Karolína KOLLÁROVÁ (SR) 4:1 na body