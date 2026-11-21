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Boxerka Kubalová má istú medailu, v Poreči postúpila do semifinále
Ďalší slovenský reprezentant Juraj Bóna vo štvrťfinále kategórie do 65 kg prehral na body s poľským súperom Bartolomiejom Roskowiczom a obsadil 5. miesto.
Autor TASR
Poreč 21. novembra (TASR) - Slovenská boxerka Tamara Kubalová zvíťazila vo štvrťfinále kategórie do 65 kilogramov na ME do 23 rokov v chorvátskom Poreči nad reprezentantkou Švédska Dinou Daoudovou 4:1 na body a má istú medailu. Kubalová mala proti bojovnej súperke zápas prevažne pod kontrolou a jednotlivé kolá vyhrala 5:0, 3:2 a 4:1. Semifinále ju čaká v nedeľu.
Ďalší slovenský reprezentant Juraj Bóna vo štvrťfinále kategórie do 65 kg prehral na body s poľským súperom Bartolomiejom Roskowiczom a obsadil 5. miesto.
Ďalší slovenský reprezentant Juraj Bóna vo štvrťfinále kategórie do 65 kg prehral na body s poľským súperom Bartolomiejom Roskowiczom a obsadil 5. miesto.