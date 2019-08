Boxerský svet smúti: Zomrel čien Medzinárodnej siene slávy

Napoles dosiahol v profesionálnom ringu bilanciu 81 výhier a 7 prehier.

Mexico City 17. augusta (TASR) - Vo veku 79 rokov zomrel dvojnásobný majster sveta vo welterovej váhe Jose "Mantequilla" Napoles. Príčina smrti nie je známa, boxer mal však cukrovku a trpel Alzheimerovou chorobou.



"Také typické pre muža, ktorý bol najodvážnejší spomedzi všetkých bojovníkov, že napriek rôznym chorobám bojoval ďalej. Nikdy neodmietol účasť na našich podujatiach, na ktorých vždy potešil úsmevom svojich fanúšikov a priateľov," uviedla organizácia WBC v oficiálnom vyhlásení.



Napoles sa narodil na Kube, odkiaľ v 60-tych rokoch odišiel do Mexika, keď Fidel Castro zakázal profesionálny box na ostrove. V roku 1969 sa stal šampiónom welterovej váhy, keď zdolal Curtisa Cokesa. Za tento výkon vtedajší prezident Gustavo Diaz Ordaz udelil boxerovi s prezývkou "maslo" mexické štátne občianstvo. Titul dokázal obhájiť 15-krát a do boxerského dôchodku odišiel v roku 1975 po prehre s Johnom Straceym.



Napoles dosiahol v profesionálnom ringu bilanciu 81 výhier a 7 prehier. V roku 1990 ho uviedli do Medzinárodnej siene slávy. Informáciu priniesla agentúra AP.