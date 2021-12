Boxing Day v anglickej lige ponúkol 28 gólov a prestrelku v Manchestri

Londýn 27. decembra (TASR) - Koronavírusové odklady, 28 gólov a kanonády v Manchesteri či Norwichi, priniesol tradičný Boxing Day v anglickej futbalovej Premier League v rámci 19. kola. Vedúci tím Manchester City zdolal Leicester City 6:3, už po 25 minútach viedol obhajca titulu 4:0, keď premenil aj dve jedenástky. Arsenal exceloval v Norwichi, kde vyhral 5:0.



Na Etihad Stadium bol dvojgólovým strelcom duelu Raheem Sterling v drese domácich. "Citizens" zabodovali naplno v deviatom stretnutí za sebou. Na čele tabuľky majú náskok šesť bodov pred Liverpoolom, ktorému domáci duel s Leedsom odložili pre koronavírus. "Bola to horská dráha, typický Boxing Day s množstvom gólov. Pre každého to bol zaujímavý zápas," citovala agentúra AP trénera domácich Pepa Guardiolu.



Na úroveň LFC sa dostala Chelsea Londýn, ktorá zvíťazila na pôde Aston Villy 3:1. Jorginho dvoma jedenástkami otvoril i uzavrel strelecký účet hostí, druhý zásah dal Romelu Lukaku. Ten sa vrátil do zostavy po pozitívnom teste na koronavírus a hneď sa presadil strelecky. "Potrebujem takéto zápasy. Teraz musíme dosahovať dobré výsledky, keďže tie predchádzajúce neboli dobré. Každý zápas musíme brať ako finále," citovala Belgičana agentúra AFP. "Každý hráč je dôležitý, ale Lukaku bude v ďalšom priebehu sezóny kľúčovým. Dnes sme dosiahli veľké víťazstvo," vyjadril sa nemecký tréner "The Blues" Thomas Tuchel.



"Gunners" deklasovali posledný tím tabuľky, ťahajú sériu štyroch výhier a sú na pozícii zaručujúcej účasť v Lige majstrov o šesť bodov pred piatym Tottenhamom, ktorý doma zdolal Crystal Palace 3:0. Spurs ale majú odohrané o tri zápasy menej. "Musíme sa ďalej zlepšovať a zvýšiť si sebavedomie. Všetci dobre vieme, a aj ja veľmi dobre viem, že nás ešte čaká veľa práce," citovala agentúra AP talianskeho kouča Antonia Conteho, pod ktorým po jeho príchode na lavičku Spurs neprehrali v šiestich ligových stretnutiach za sebou.



Okrem súboja Liverpoolu s Leedsom zmaril COVID-19 aj zápasy Wolverhampton - Watford a Burnley - Everton.