Boxu naďalej hrozí vylúčenie z olympijského programu po OH 2024

Lausanne 6. decembra (TASR) - Boxu naďalej hrozí, že po OH 2024 v Paríži vypadne z olympijského programu. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v utorok potvrdil, že zatiaľ "nenastala výrazná zmena kultúry" zo strany Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA), ktorá by viedla k zníženiu pretrvávajúcich obáv z riadenia, finančnej transparentnosti a udržateľnosti integrity rozhodcovských procesov.



Športový riaditeľ MOV Kit McConnell uviedol, že Výkonná rada MOV poslala po prvom septembrovom liste ďalší, v ktorom uviedla svoje obavy: "V dôsledku toho MOV dnes nie je v pozícii, aby zmenil svoj postoj k pozastaveniu uznania IBA."



MOV pozastavil IBA v roku 2019 pre viaceré korupčné škandály, čo znamená, že boxu hrozí, že po Paríži 2024 zmizne z programu olympijských hier. Box pokračoval na OH 2020 v Tokiu, ktoré boli odložené pre pandémiu, po tom, čo MOV zasiahol, aby zabezpečil kvalifikačné kritériá. To isté sa stane v Paríži 2024. Nasledovalo však varovanie smerom k IBA. "Box momentálne nie je zahrnutý v úvodnom športovom programe OH v Los Angeles 2028," uvádza sa v liste MOV adresovanom IBA. "Ak by sa dnes muselo prijať rozhodnutie týkajúce sa OH 2028, MOV by nemohol odporučiť zasadnutiu MOV, aby zaradil box do športového programu pod právomocou IBA, keďže IBA nepreukázala, že úspešne riešila pretrvávajúce obavy týkajúce sa jej riadenia, finančnej transparentnosti a udržateľnosti a integrity procesov rozhodovania a posudzovania."



MOV uviedol, že bude pokračovať v monitorovaní vývoja "praktík a aktivít IBA, ako aj celej boxerskej komunity, a na základe vývoja zváži vo vhodnom čase rozhodnutie o uznaní IBA."