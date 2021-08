Boyata predĺžil zmluvu s Herthou Berlín do roku 2024

Berlín 12. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub Hertha Berlín sa dohodol na novej zmluve s kapitánom tímu Dedryckom Boyatom. Belgický obranca podpísal kontrakt do júna 2024.



"Dedryck je dôležitý líder tímu a patrí k našim kľúčovým hráčom," citovala agentúra DPA športového riaditeľa tímu Frediho Bobica. Boyata pišiel do Herthy, ktorej súčasťou je aj slovenský reprezentant Peter Pekarík, v roku 2019 zo Celticu Glasgow. Dosiaľ odohral celkovo 48 zápasov a strelil päť gólov.



Hertha vstúpi do novej sezóny nedeľným zápasom v Kolíne, kde pôsobí Ondrej Duda.