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Boye uspel na skúške v AS Trenčín, podpísal dvojročný kontrakt
Vysoký hrotový útočník začínal s futbalom v Dánsku vo svojom rodnom meste Stövring, no od žiackych kategórii pôsobil v akadémii Hobro IK, kde odštartoval aj profesionálnu kariéru.
Autor TASR
Trenčín 20. júla (TASR) - Novou tvárou v tíme AS Trenčín sa stal dánsky futbalista Mikkel Boye. Dvadsaťročný útočník po niekoľko týždňov trvajúcej skúške podpísal s účastníkom Niké ligy dvojročnú zmluvu.
Vysoký hrotový útočník začínal s futbalom v Dánsku vo svojom rodnom meste Stövring, no od žiackych kategórii pôsobil v akadémii Hobro IK, kde odštartoval aj profesionálnu kariéru. Debut v tamojšom prvom tíme absovolval v máji 2023, o tri mesiace na to sa vo veku 17 rokov, 5 mesiacov a dva dni gólovo presadil v pohárovom stretnutí proti Kolding B a stal sa tak najmladším strelcom v histórii klubu. V druhej dánskej lige nazbieral 21 štartov.
„Som veľmi hrdý a nadšený, že som podpísal zmluvu s AS Trenčín. Je to skvelý klub, ktorý je známy prácou s mladými hráčmi. Teším sa na novú sezónu a na to, čo je predo mnou,“ uviedol pre klubový web Boye. „Celú doterajšiu kariéru som pôsobil v Dánsku, takže prestup do slovenskej ligy je pre mňa veľká výzva. Teším sa na fanúšikov a urobím všetko pre úspech klubu,“ dodal mladý Dán, ktorý si počas prípravy obliekol dres AS v štyroch stretnutiach a pripísal si jeden gól.
Vysoký hrotový útočník začínal s futbalom v Dánsku vo svojom rodnom meste Stövring, no od žiackych kategórii pôsobil v akadémii Hobro IK, kde odštartoval aj profesionálnu kariéru. Debut v tamojšom prvom tíme absovolval v máji 2023, o tri mesiace na to sa vo veku 17 rokov, 5 mesiacov a dva dni gólovo presadil v pohárovom stretnutí proti Kolding B a stal sa tak najmladším strelcom v histórii klubu. V druhej dánskej lige nazbieral 21 štartov.
„Som veľmi hrdý a nadšený, že som podpísal zmluvu s AS Trenčín. Je to skvelý klub, ktorý je známy prácou s mladými hráčmi. Teším sa na novú sezónu a na to, čo je predo mnou,“ uviedol pre klubový web Boye. „Celú doterajšiu kariéru som pôsobil v Dánsku, takže prestup do slovenskej ligy je pre mňa veľká výzva. Teším sa na fanúšikov a urobím všetko pre úspech klubu,“ dodal mladý Dán, ktorý si počas prípravy obliekol dres AS v štyroch stretnutiach a pripísal si jeden gól.