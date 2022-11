Boyle v Katare nepomôže Austrálii pre zranenie kolena

Dauha 20. novembra (TASR) - Austrálsky futbalový krídelník Martin Boyle sa nezúčastní na MS v Katare pre zranenie kolena. V reprezentačnom tíme ho nahradí Marco Tilio z austrálskeho klubu Melbourne City.



Dvadsaťdeväťročný futbalista škótskeho Hibernianu v aktuálnej sezóne dokázal skórovať päťkrát v 12 súťažných stretnutiach. Austrálčan si poranil koleno ešte na konci októbra a v nedeľu ho tréner Austrálie Graham Arnold definitívne vyradil z mužstva. V útoku ho nahradí 21-ročný Tilio, ktorý za reprezentačný tím doposiaľ odohral iba päť zápasov.



"Všetkým v tíme je ľúto, že Martin nebude môcť nastúpiť na MS. Je to naozaj kruté. Bol neoddeliteľnou súčasťou našej cesty do Kataru a sme mu za to veľmi vďační. V našom kádri ho nahradí mladý Tilio. Je to veľmi snaživý futbalista a sme radi, že prišiel práve on," citovala Arnolda agentúra AFP.