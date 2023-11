Boženík by rád ukončil vyše dvojročný strelecký pôst

Zenica 19. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Róbert Boženík by rád ukončil svoj strelecký pôst v národnom tíme. Kanonier skóroval naposledy v septembri 2021 v kvalifikačnom zápase na MS 2022 na pôde Slovinska (1:1). Prípadný gól v nedeľňajšom stretnutí kvalifikácie na ME 2024 na pôde Bosny a Hercegoviny by navyše prišiel deň po jeho narodeninách.



Boženík síce skóroval vo štvrtkovom dueli s Islandom na Tehelnom poli (4:2), bol však v ofsajde. V tomto stretnutí si jeho tím zaistil postup na štvrtý veľký turnaj v ére samostatnosti a premiérovo sa mu to podarilo na domácej pôde. "Išiel som do toho zápasu s tým, aby som gól strelil. Už je to nejaký čas, odkedy som skóroval. Od útočníkov sa to očakáva, ale tréner Calzona vyžaduje aj iné veci. V každom prípade sme vyhrali, postúpili a každý z nás ukázal maximum," zhodnotil Boženík.



Dvadsaťštyriročný kanonier Boavisty však stavia pred svoj individuálny úspech výsledky a výkony tímu. "Nechcem na seba vytvárať tlak, aby som musel ten gól dať. Skórujú iní, my vyhrávame, darí sa nám a hráme dobre. Aj o tom je futbal, nielen o góloch. Aj ľudia to už začali tak vnímať, z čoho mám radosť. Ja aj Robo Polievka by sme chceli tie góly strieľať, počúvame trénera, zatiaľ to padá iným chalanom a ja som spokojný s našimi výkonmi," povedal Boženík.



Ohľadom nadchádzajúceho stretnutia potvrdil slová trénera Francesca Calzonu - istý postup nemení nič na plnom nasadení. V nedeľňajšom zápase J-skupiny môžu Slováci navyše získať body do celkového rankingu kvalifikácie a zlepšiť tak svoj koeficient pred európskym šampionátom. Pred žrebom na turnaj v Nemecku môžu poskočiť do tretieho výkonnostného koša. "Budeme sa chcieť s kvalifikáciou rozlúčiť víťazstvom a troma bodmi. Tréner nám pripomína, aby sme sa v každom asociačnom termíne posúvali ďalej," povedal Boženík.



Slovensko vstupovalo do kvalifikácie z piateho výkonnostného koša, ašpirant na druhé postupové miesto bol práve jeho nadchádzajúci súper. Bosna však výkonnostne prepadla a v priebehu kvalifikácie pristúpila k dvom zmenám na trénerskom poste. Súčasný kormidelník Savo Miloševič je na lavičke od 29. septembra a tím získal pod jeho vedením tri body v troch zápasoch so skóre 3:9. Slováci dosiahli práve proti balkánskemu tímu prvý triumf pod Calzonom (2:0) a okrem suverénneho Portugalska im vzalo v úvodnom zápase body len Luxembursko (0:0). Vo štvrtok navyše vsietili najviac gólov od novembra 2021, keď vyhrali 6:0 na pôde Malty v kvalifikačnom zápase na MS 2022. "Treba nadviazať na predošlý výkon, každý zápas nám môže pred európskym šampionátom pomôcť. Chceme sa s týmto kalendárnym rokom rozlúčiť víťazne," dodal Boženík.



Výkop nedeľňajšieho stretnutia je na programe o 20.45 h v Zenici, záverečný turnaj v Nemecku budúci rok od 14. júna do 14. júla. Jeho žreb sa uskutoční 2. decembra v Hamburgu, jednom z desiatich dejísk majstrovstiev Európy.