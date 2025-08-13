Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Boženík debutoval v základe Stoke, jeho tím postúpil v Ligovom pohári

Hráč Slovenska Róbert Boženík. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Stoke-on-Trent 13. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík v utorok debutoval v základnej zostave anglického druholigového Stoke City. V dueli 1. kola Ligového pohára vyhral jeho tím nad štvrtoligovým Walsallom 4:3 v jedenástkovom rozstrele, keď sa duel v riadnom čase skončil nerozhodne 0:0.

Boženík hral do 89. minúty, pripísal si jednu strelu mimo bránku súpera. Na konci riadneho času ho vystriedal Divin Mubama, ktorý potom ako jediný z domácich hráčov v rozstrele z bieleho bodu neuspel. Slovenský futbalista absolvoval svoj prvý súťažný štart za Stoke cez víkend v úvodnom kole Championship proti Derby, keď nastúpil v nadstavenom čase pri víťazstve 3:1. Do Anglicka prestúpil v lete z Boavisty Porto.
.

