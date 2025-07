Boženík je podľa portugalských médií blízko k prestupu do Stoke City

Londýn 22. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík by mal podľa portugalských médií prestúpiť z Boavisty Lisabon do Stoke City z druhej anglickej ligy Championship.



Dvadsaťpäťročný útočník by mal odísť zadarmo, keďže sa mu v metropole Portugalska skončia zmluva. Podľa portugalského experta Sebastia Sousu-Pinta by mal s novým zamestnávateľom podpísať kontrakt do júna 2028.



Boženík prišiel do Boavisty v roku 2022 z Feyenoordu Rotterdam najprv na hosťovanie a o rok neskôr na trvalý prestup. Za lisabonský klub odohral vo všetkých súťažiach 95 zápasov, v ktorých strelil 20 gólov a na ďalších päť prihral. Rok strávil aj na hosťovaní vo Fortune Düsseldorf v druhej nemeckej lige a kariéru odštartoval v Žiline. Na konte má 48 štartov a sedem gólov v národnom drese.



Stoke pôsobí v Championship od roku 2018, keď vypadlo z Premier League. V uplynulej sezóne nazbieralo 51 bodov a skončilo na 18. mieste tabuľky. Boavista zažila jednu z najhorších sezón v histórii, obsadila poslednú priečku tabuľky a pre finančné problémy ju následne preradili až do piatej najvyššej súťaže.