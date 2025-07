Boženík podpísal trojročnú zmluvu s anglickým Stoke City

Stoke-on-Trent 24. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík sa stal oficiálne novou posilou anglického klubu Stoke City FC. Účastník druhej najvyššej súťaže Championship podpísal s 25-ročným útočníkom trojročnú zmluvu. Jeden z najstarších anglických klubov potvrdil príchod Slováka na oficiálnom webe.



„Fanúšikovia Stoke City si môžu byť istí, že budem vždy tvrdo pracovať pre tím a nikdy sa nevzdám hľadania spôsobov, ako streliť gól. Majiteľ klubu, športový riaditeľ aj tréner na mňa urobili veľmi dobrý dojem. Cítil som veľkú dôveru, čo bolo pre mňa mimoriadne dôležité. Videl som, ako tréner pracoval s inými útočníkmi, ktorí teraz hrajú na najvyššej úrovni. Malé detaily, o ktorých hovoril, ma nadchli pre túto výzvu a zohrali veľkú úlohu v tom, prečo som chcel prísť do Stoke City,“ uviedol Boženík pre web svojho nového zamestnávateľa.



„Roberta sme už dlhší čas pozorne sledovali. Je to pracovitý, nesebecký útočník s medzinárodnými skúsenosťami a kvalitami, ktoré mu umožnia u nás zanechať výraznú stopu. Sme radi, že sme rozhodne konali a získali ho pred viacerými klubmi z najvyšších líg, ktoré o neho mali veľký záujem. Je inteligentný, všestranný a má skutočne tímového ducha, či už je v držaní lopty, alebo nie. Predstavuje charakter a pracovnú morálku, ktorú chceme v našom tíme. Je to typ hráča, ktorého naši fanúšikovia oceňujú a chcú vidieť v drese Stoke City,“ povedal na adresu Boženíka športový riaditeľ klubu Jonathan Walters.



Boženík odišiel do Anglicka zadarmo, keďže mu vypršal kontrakt s portugalskou Boavistou Porto. Do Portugalska prišiel v roku 2022 z Feyenoordu Rotterdam najprv na hosťovanie a o rok neskôr na trvalý prestup. Za klub z Porta odohral vo všetkých súťažiach 95 zápasov, v ktorých strelil 20 gólov a na ďalších päť prihral. Rok strávil aj na hosťovaní vo Fortune Düsseldorf v druhej nemeckej lige a kariéru odštartoval v Žiline. Na konte má 48 štartov a sedem gólov v národnom drese.



Stoke pôsobí v Championship od roku 2018, keď vypadlo z Premier League. V uplynulej sezóne nazbieralo 51 bodov a skončilo na 18. mieste tabuľky. Boavista zažila jednu z najhorších sezón v histórii, obsadila poslednú priečku tabuľky a pre finančné problémy ju následne preradili až do piatej najvyššej súťaže.