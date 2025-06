Boženík považuje Boavistu za uzavretú, teší sa na reprezentáciu

Senec 1. júna (TASR) - Slovenský futbalista Róbert Boženík označil svoje pôsobenie v portugalskej Boaviste za uzavretú kapitolu. S národným tímom ho čakajú v júni prípravné zápasy v Grécku (7.6.) a proti Izraelu na neutrálnej pôde v Debrecíne (10.6.). Na reprezentačný zraz prišiel v nedeľu do Senca v dobrej nálade napriek zostupu Boavisty do nižšej súťaže po jedenástich rokoch.



Boženík sa tento rok pokúsil dvakrát opustiť klub, ktorý bol vo veľkých finančných problémoch a pôsobil v ňom ako jediný útočník. Boavista sa však najprv nedohodla so Sevillou a neskôr so Salt Lake City. „Bolo to náročné, asi najviac bolí ten fakt, že sme po dlhých rokoch vypadli ako klub z najvyššej súťaže. Aj so súčasnými problémami je to stále značka. Je to taká smutná bodka, ale po sezóne som futbal nechal tak a oddýchol som si s rodinou. Do repre sa vždy rád vraciam, je tu dobrá nálada,“ uviedol Boženík.



O jeho prestupe do zámoria informoval v apríli aj renomovaný novinár Fabrizio Romano a 25-ročnú Boženík už bol v USA. „Ťažko sa mi k tomu vracia, je to téma, ktorá vo mne stále rezonuje a mrzí ma. Vždy som sa snažil byť čestný a profesionál, nikdy som to nechcel zabaliť a bojoval som na ihrisku. Za tri roky som urobil pre ten klub všetko, chcel som mu pomôcť aj finančne a obe strany sa dohodli. Ja som išiel cez celý svet na výlet, pozrel som si nemocnicu a nakoniec sa zopakoval scenár ako v Seville. Môj klub sa na poslednú chvíľu snažil zmeniť podmienky, pýtal si viac peňazí. Nerozčuľoval som sa nad tým, možno ma čaká niečo lepšie,“ zhodnotil Boženík. Na otázku, či jeho kontrakt obsahuje klauzulu o predčasnom konci v prípade zostupu odpovedal svojsky: „Ja ani neviem, neviem čo tam je. Snažil som sa rozlúčiť s chlapcami, ktorým končili zmluvy. Klub musí podpísať určitý počet hráčov, aby mohol vôbec hrať druhú ligu.“



Jeho kontrakt platí ešte rok. „Svoju budúcnosť už v klube nevidím, mrzí ma to, ale padli do druhej ligy a moje ambície sú vyššie,“ uzavrel Boženík. Napriek problémom vsietil v uplynulej sezóne päť gólov a presný zásah pridal aj v poslednom dueli na pôde klubu Arouca (1:4). „Som hrdý na svoje čísla. Ľudia, ktorí nevidia futbal a zákulisie, vedia len to, že nedávam góly a som v reprezentácii. Ten útočník spracováva robotu celého mužstva - keď vám nejde teplá voda, elektrina a nemáte dva mesiace výplatu, prenáša sa to na ihrisko a človek robí, čo môže. Jednu kapitolu života som uzavrel, uvidíme, čo bude," dodal 25-ročný útočník.



S o to väčšou vervou ide do posledných dvoch zápasov pred letným oddychom. „Toto je obdobie roka, kedy skončia sezóny a sme unavení. Pre mňa však vždy skončila sezóna až po poslednom reprezentačnom zápase. Bude dôležité, aby sme sa dobre a víťazne naladili na kvalifikáciu. Treba zlepšiť malými krokmi veci, ktoré nefungovali,“ uzavrel Boženík, ktorý bude chcieť pridať ôsmy reprezentačný gól a zároveň prvý od prípravného duelu v júni 2024 proti Walesu (4:0). Na jeseň čaká jeho tím v rámci kvalifikačnej A-skupiny favorizované Nemecko, Severné Írsko a Luxembursko. Priamo na záverečný turnaj postúpi najlepší tím, krajina na druhom mieste bude hrať play off.